العالم اليوم - ثمن تحرير 4 رهائن إسرائيليين.. عشرات القتلى الفلسطينييين

انتم الان تتابعون خبر ثمن تحرير 4 رهائن إسرائيليين.. عشرات القتلى الفلسطينييين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 03:24 مساءً - أعلن التلفزيون الفلسطيني مقتل 80 شخصا على الأقل، جرح العشرات في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، خلال عملية نوعية لتحرير 4 رهائن إسرائيليين.

وانتشلت طواقم الإسعاف عشرات القتلى بينهم أطفال من الشوارع ومنطقة السوق المركزي الذي سقطت عليه القذائف، بينما اكتظت أقسام المستشفيات بعشرات الجرحى من الحالات الحرجة .

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات من مخيم النصيرات تبين عدد من القتلى وسط أحد الأسواق بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية لتحرير 4 رهائن لدى حماس.

ووصف عدد من الأشخاص الذين شاركوا الفيدوهات على صفحاتهم بموقع "إكس" أن ما حصل السبت في مخيم النصيرات بـ"المجزرة" حيث شهد قصفا غير مسبوق شاركت فيه طائرات مروحية وأخرى مسيرة أثناء تحرير الرهائن .

عملية إستثنائية

أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

وقال الجيش إنه تم إنقاذ الرهائن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات اليمام من موقعين منفصلين في قلب النصيرات.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في وقت سابق إنه يستهدف البنية التحتية لمسلحين في منطقة النصيرات بغزة، وذلك في إعلان غير معتاد عن "عملية جارية".

وسمع دوي انفجارات عنيفة جدا في مخيم النصيرات، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المخيم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية خبرا مفاده أن عددا كبيرا من الطائرات الحربية شارك في قصف وهجوم استثنائي على منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع.

أبو ردينة: مجزرة إسرائيلية

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "مسلسل المجازر الدموية اليومية بحق شعبنا، وآخرها ما جرى اليوم في مخيم النصيرات، والتي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

واعتبر أبو ردينة أن المطلوب الآن من مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي " التدخل بشكل فوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا، عن كل هذه الأعمال، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية".