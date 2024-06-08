جيش الاحتلال: استعادة 4 محتجزين من موقعين مختلفين في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 04:28 مساءً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه استعاد 4 محتجزين إسرائيليين أحياءً من قلب النصيرات داخل قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك لجيش الاحتلال والشاباك والشرطة: "إن صباح اليوم شهد تحرير أربعة محتجزين إسرائيليين هم نوعا أرجماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل حركة حماس من حفل النوفا في السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف البيان أن "وضع المحتجزين الصحي جيد، وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدًا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة باقي المحتجزين من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ246 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.

وفي السياق، استُشهد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال المكثف، برًا وبحرًا وجوًا، على المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، تحديدًا مخيم النصيرات، الذي شهد عدوانًا غير مسبوق، منذ أكثر من ساعتين.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، نقلًا عن مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينيًا على الأقل حتى الآن، بينهم أطفال ونساء، وأًصيب العشرات بجروح، جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات، ومحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومخيم المغازي، والزوايدة، ومخيم البريج.

وتطلق طائرات "كواد كابتر" المسيرة الإسرائيلية النار بشكل عشوائي على المواطنين في عدد من الشوارع، بمخيم النصيرات.