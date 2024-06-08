نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشئون الإسلامية": بث 35 مليون رسالة لإرشاد ضيوف الرحمن خلال موسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستهدف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بث أكثر من "35.000.000" رسالة نصية "sms" عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لهواتف الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بلغات عالمية في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية خلال موسم الحج. وفق "سبق".

ويتضمن محتوى الرسائل التي تبثها "الأمانة" إيضاح مناسك الحج والعمرة، ورسائل تعريفية عن خدمة الهاتف المجاني والمكتبة الإلكترونية، والتوعية الإسلامية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام.



إلى جانب بيان مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية من يوم التروية والوقوف بعرفة وأعمال يوم العيد كذبح الهدي والأضاحي ورمي الجمرات في أيام التشريق وأداء طواف الإفاضة والوداع وغيرها.

وأطلقت الأمانة مئات من المقاطع المرئية والتصاميم الإلكترونية لتوعية ضيوف الرحمن؛ حيث تتضمن إجابات لعدد من الأسئلة الشرعية التي أجاب عنها أصحاب الفضيلة والدعاة، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وسيتم نشرها على حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي طيلة أيام الحج.

من جهة ثانية، أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن جاهزيتها بكل مرافقهما لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.

وأكدت الهيئة تهيئة جميع المرافق والخدمات بأعلى مستوى من خلال بنية تحتية متطورة تشمل أنظمة التبريد والتكييف والأنظمـة الصوتية والمرئية، ويبلغ عدد السماعات التي وفرتها الهيئة 4183 سماعة، كما جهزت الهيئة 883 وحدة تكييف فيما يبلغ عدد مراوح التهوية 4079 وعدد مراوح الرذاذ 244 مروحة.

بالإضافة إلى أنظمة أبـواب المسجد الحرام والمسجد النبوي والسلالم الكهربائية والمصاعد وجاهزية عربات التنقـل بالحرميـن الشريفيـن، ووضع مسارات مخصصـة لهـا واستعداد سطح المسجد الحرام لتفعيل العربات الكهربائية للطواف والمسعى بخيارات متعددة، وتجهيز دورات المياه والمواضئ وتوفير الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.