رئيس الوزراء الفلسطيني: سكان غزة يتعرضون لحرب إبادة مكتملة الأركان

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أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء الفلسطيني، بأن سكان غزة يتعرضون لحرب إبادة مكتملة الأركان.

ومنذ قليل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي قتل 150 فلسطينيا في غارات النصيرات اليوم.

وأفاد ‏تلفزيون فلسطين، ظهر اليوم بمقتل 80 شخصا وسقوط وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.