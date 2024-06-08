نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل قائد في وحدة اليمام الخاصة خلال عملية استعادة الرهائن في النصيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت، مقتل "القائد" أرنون زامورا، خلال عملية نفذنتها القوات الإسرائيلية استعادت فيها 4 رهائن إسرائيليين من منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

ونعى الجيش الإسرائيلي كبير المفتشين أرنون زامورا، قائد فرقة في وحدة "اليمام" في الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أرنون زامورا بجروح قاتلة في العملية، وتم نقله إلى المستشفى، وقبل إعلان مقتله، وصل المفوض يعقوب شبتاي إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، فيما تم تحديد الوفاة لاحقا.

وشارك جهاز "الشاباك" وقوات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في العملية التي جرت في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم، عن استعادة أربعة رهائن إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا أسرى منذ شن حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

من جهتها، أكدت حركة "حماس" تعليقا على استعادة إسرائيل 4 من أسراها في غزة، أن المقاومة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى الإسرائيليين في حوزتها وهي قادرة على زيادة غلتها منهم.