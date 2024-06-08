العالم اليوم - إسرائيل.. فيديو يظهر اللحظات الأخيرة من عملية النصيرات

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. فيديو يظهر اللحظات الأخيرة من عملية النصيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 07:21 مساءً - عرض الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر نهاية عملية تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس، بكاميرا جوية.

وأظهر الفيديو عناصر من الجيش الإسرائيلي مع الرهائن، وهم يركضون على منطقة شاطئية في قطاع غزة، قلب أن يركبوا مروحية للجيش الإسرائيلي كانت بانتظارهم.

ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الفيديو بأنه "توثيق من عملية التحرير في قلب النصيرات لحظات إقلاع المروحية من ثلاثة من المختطفين الذين عادوا من قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم نوعا، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

وأعلنت رويترز نقلا عن مصادر طبية تابعة لحماس، مقتل 210 شخصا على الأقل، وجرح العشرات في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة.