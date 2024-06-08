العالم اليوم - كولومبيا تقرر وقف بيع الفحم لإسرائيل بسبب حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 07:21 مساءً - أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، السبت، أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

وكتب بيترو اليساري على منصة إكس: "سنوقف صادراتنا من الفحم إلى إسرائيل إلى أن توقف الإبادة".

وكان بيترو أعلن في مايو قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "ترتكب إبادة" بحق الفلسطينيين.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن إسرائيل تعتمد في خُمس إنتاجها من الكهرباء على الفحم، لكن من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة ​​إلى ما يصل إلى 3 بالمئة في العام المقبل. في أوقات الحاجة الشديدة، يمكن لاثنتين من محطات الطاقة الرئيسية في إسرائيل التحول إلى الفحم كدعم احتياطي في حالات الطوارئ.

وزودت كولومبيا إسرائيل بما قيمته نحو 450 مليون دولار من الفحم العام الماضي، وفقا لبلومبرغ. وتعد شركتي "دروموند كومباني"، ومقرها في ألاباما، و"غلينكور" هما الموردان الوحيدان للفحم الكولومبي لإسرائيل.