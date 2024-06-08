العالم اليوم - عباس يدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة لبحث "مجزرة" النصيرات

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 07:21 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" يوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي "لبحث تداعيات المجزرة الدموية التي قامت بها الجيش الإسرائيلي" في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
وقتل أكثر من 200 فلسطيني فيما أصيب 400 على الأقل، خلال العملية الخاصة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات في غزة، لتحرير 4 رهائن إسرائيليين، وفق ما أعلن التلفزيون الفلسطيني.
وانتشلت طواقم الإسعاف عشرات القتلى بينهم أطفال من الشوارع ومنطقة السوق المركزي الذي سقطت عليه القذائف، بينما اكتظت أقسام المستشفيات بعشرات الجرحى من الحالات الحرجة .
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات من مخيم النصيرات تبين عدد من القتلى وسط أحد الأسواق.
في المقابل قتل ضابط في وحدة "اليمام" التي شاركت في عملية تحرير الأسرى الأربعة من منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن الضابط في وحدة اليمام، أصيب بجروح خطيرة خلال مهمة تحرير الأسرى الأربعة، لكنه توفي بعد فترة وجيزة متأثرا بجراحه.
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