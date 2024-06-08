العالم اليوم - عباس يدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة لبحث "مجزرة" النصيرات

وقتل أكثر من 200 فلسطيني فيما أصيب 400 على الأقل، خلال العملية الخاصة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات في غزة، لتحرير 4 رهائن إسرائيليين، وفق ما أعلن التلفزيون الفلسطيني.

وانتشلت طواقم الإسعاف عشرات القتلى بينهم أطفال من الشوارع ومنطقة السوق المركزي الذي سقطت عليه القذائف، بينما اكتظت أقسام المستشفيات بعشرات الجرحى من الحالات الحرجة .