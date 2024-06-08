العالم اليوم - فيديو.. لحظة غضب زياش والنصيري تثير انتقادات في المغرب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 07:21 مساءً - لقطات أثارت الجدل، بين مشجعي المنتخب المغربي، بعد تصرفات وصفت "بغير المقبولة" من قبل نجمي المنتخب، خلال مباراته أمام زامبيا بتصفيات كأس العالم 2026.

وأبدى النجمان حكيم زياش ويوسف النصيري، غضبا كبيرا بسبب قرار استبدالهما خلال مباراة المغرب أمام زامبيا. وقام النصيري بإلقاء قارورة مياه بعنف على الأرض، بينما قام زياش بخلع حذائه ورميه بعصبية، في مشهد وصف بإنه "قلة احترام" لقرار المدرب وليد الركراكي وطاقمه الفني. وقرر الركراكي استبدال زياش والنصيري، في الدقيقة 64، من أجل إشراك سفيان رحيمي وأيوب الكعبي. وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن حكيم زياش ويوسف النصيري قدما اعتذارهما لوليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أمام اللاعبين، بسبب ما بدر منهما بعد استبدالهما في مواجهة زامبيا. وأوضحت التقارير أن زياش والنصيري قدما اعتذارهما أمام اللاعبين ليتم طي هذه الصفحة والعودة للتحضير بشكل جيد لمباراة الكونغو. ويخوض منتخب المغرب مباراته القادمة يوم الثلاثاء أمام منتخب جمهورية الكونغو ضمن رابع جولات التصفيات.

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