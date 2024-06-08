نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا اليوم يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 من المدنيين الفلسطينيين وإصابة المئات.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

مصر تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية



حملت جمهورية مصر العربية إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر، مطالبة إياها بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم للبنية التحتية في القطاع.

مصر تدعو لتدخل دولي لوقف الحرب



طالبت مصر، في بيانها، الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والعمل على إنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني.

وشددت على حتمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق عبر جميع المعابر البرية للقطاع.