حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 09:31 مساءً - قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن التقارير الواردة من غزة حول مجزرة أخرى بحق المدنيين مروعة، مشيرا إلى أن التكتل الأوروبي يدين ذلك بأشد العبارات.

الاتحاد الأوروبي يندد بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال بالنصيرات

وشدد بوريل على ضرورة 'وقف حمام الدم في غزة فورا'، مؤكدا أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن هو السبيل للمضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء القتال.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت سابق من اليوم، عملية عسكرية بمشاركة مئات الجنود تحت تغطية نارية برية وبحرية وجوية كثيفة، لتحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

وأشار المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إلى أن خلية أمريكية متواجدة بإسرائيل ساهمت في مجهودات عملية تحرير الأسرى الأربعة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 210 فلسطينيا حتى اللحظة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.