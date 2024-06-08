نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بوريل: ندين العبارات المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان جوزيف بوريل ندين بأشد العبارات المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة.

وتابع: يجب أن ينتهي فورا "حمام الدم" في قطاع غزة.

وأكد على إتباع خطة مكونة من 3 مراحل للمضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء القتل في قطاع غزة.

نتنياهو: سنعمل على إعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه جاري العمل على إعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح أن عملية تحرير المحتجزين من النصيرات وسط قطاع غزة كانت معقدة.

وتابع: "سنعمل على تحرير جميع المحتجزين في قطاع غزة بالوسائل العسكرية وباتباع طرق أخرى".