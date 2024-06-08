نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دمار واسع في مخيم النصيرات بعد عملية إسرائيلية لاستعادة أسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاش مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة صباحًا داميًا يوم السبت بعد تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية استعادت خلالها 4 من أسراها على قيد الحياة، وخلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين.

وبحسب مصادر من غزة، استخدم الجيش الإسرائيلي في عمليته عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية بينما كانت الدبابات في ذات الوقت تقصف منازل المواطنين، فيما وصف بأنه "نية مبيتة للاحتلال بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح".

وأشارت وزارة الصحة إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف المدنيين بشكل مباشر وتسبب بسقوط 210 شهداء و400 مصاب، الذين ظلت جثامينهم ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة ولم تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف".