حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 10:28 مساءً - ذكرت تقارير عبرية مساء اليوم السبت، أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت بغلاف غزة جنوب دولة الاحتلال.

من ناحية أخرى، أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم السبت، استهداف جرافتين إسرائيليتين من نوع "دي 9" بقذيفة تاندوم وعبوة صدمية شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال

وفجرت عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية داخل منزل، مؤكدة أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون وسط القطاع.

وأكدت كتائب القسام مساء اليوم السبت، استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة الياسين 105 والاشتباك مع قوة مشاة حولها قرب دوار العودة في رفح".