نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من الأربعاء المقبل، على أن تختتم يوم الخميس 27 يونيو الجاري.

وأعلن كل من عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان تبون البالغ من العمر 78 عاما قد ألمح نهاية العام الماضي إلى ترشحه لولاية ثانية، حيث رد على عضو في البرلمان بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بالقول: "الله يعطينا الصحة".

ثم رد على مجموعة من البرلمانيين الذين دعوه أيضا إلى الترشح: "في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر". علما أنه انتخب يوم 12 ديسمبر 2019 رئيسا للجزائر لولاية مدتها 5 سنوات.