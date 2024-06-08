مظاهرات حاشدة في جنيف تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT اليوم السبت بانطلاق مظاهرات حاشدة في جنيف بدعوة من عدد من المنظمات المحلية الداعية لمقاطعة إسرائيل ووقف إطلاق النار والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ووفقا لمراسلة RT، اتهم المتظاهرون سويسرا بالتواطؤ مع إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وطالبوا بوقف التعاون العسكري والأكاديمي مع تل أبيب.

وتأتي هذه المظاهرات بعد ساعات قليلة من إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم ارتفاع عدد ضحايا "المجزرة الإسرائيلية" في مخيم النصيرات إلى 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب، وذلك خلال عملية إلاطق سراح 4 رهائن إسرائيليين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" في بيان عبر قناتها في "تلجرام" "أن الجيش الإسرائيلي الإرهابي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء تركزت في مخيم النصيرات".

وشددت على أن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من تخليص عدد من أسراه بعد أكثر من 8 أشهر من العدوان لن يغير فشله الاستراتيجي، وأن مقاومتنا الباسلة لا تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى وهي قادرة على زيادة غلتها.