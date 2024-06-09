العالم اليوم - نشوب حريق في سفينة جراء قصف صاروخي جنوب شرق عدن

انتم الان تتابعون خبر نشوب حريق في سفينة جراء قصف صاروخي جنوب شرق عدن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 02:18 صباحاً - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة نقل بضائع تعرضت لقصف بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن وأدى ذلك إلى نشوب حريق لكن تم إخماده.1

وكانت قد قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا من قبطان سفينة بخصوص واقعة على بعد 80 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأفادت مصادر محلية يمنية، عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا من محافظة البيضاء وسط اليمن باتجاه خليج عدن.

وقالت مصادر أخرى متطابقة في مدينة لودر والقرى المجاورة لها بمحافظة أبين إن صاروخا مر فوق أجوائها.

وتعتبر مرتفعات مُكيراس الواقعة في البيضاء ومرتفعات أبين المحاذية لها من أهم مراكز إطلاق الصواريخ حيث تطل على خليج عدن بمسافة جوية تصل إلى 70 كيلومتراً تقريباً، وهي مسافة جيدة لاستهداف السفن بشكل دقيق.