نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي: مقترح بايدن يضمن إطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل صباح اليوم، الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين، بالإضافة إلى ضمان وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات المقدمة لغزة.

وفي سياق متصل، يخطط عدد من الناشطين المؤيدين لفلسطين، الذين يطالبون بإنهاء الحرب في غزة ووقف الدعم الأمريكي لإسرائيل، لتنظيم احتجاج نهاية الأسبوع بهدف محاصرة البيت الأبيض.

هذا التحرك دفع السلطات لاتخاذ إجراءات أمنية إضافية، تشمل وضع سياج مضاد حول المبنى.