العالم اليوم - ارتفاع سهم أرامكو السعودية بعد الطرح الثانوي

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع سهم أرامكو السعودية بعد الطرح الثانوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 11:18 صباحاً - ارتفعت أسهم أرامكو السعودية، الأحد، وهو أول يوم تداول بعد طرح ثانوي لأسهم الشركة من المتوقع أن يجمع ما لا يقل عن 11.2 مليار دولار.

وفتح السهم على سعر 27.95 ريال بعد أن أغلق في الجلسة السابقة، الخميس، عند 28.3 ريال قبل أن يرتفع إلى 28.35 بحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش من اليوم الأحد.

وتحدد سعر السهم في الطرح الثانوي عند 27.25 ريال وهو الحد الأدنى للنطاق السعري المحدد.