العالم اليوم - ارتفاع أسعار العقارات في المغرب 0.8% بالربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 01:21 مساءً - أعلن البنك المركزي المغربي، السبت، ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بنسبة 0.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في بيان مشترك، إن "مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة برسم الفصل الأول من 2024 على أساس سنوي".

وأوضح البيان أن "النمو يشمل ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية 0.7 بالمئة، وأسعار البقع (القطع) الأرضية 1.2 بالمئة، وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023".

وبخصوص المبيعات بالقطاع العقاري، أشار البيان إلى تراجعها بنسبة 3.1 بالمئة خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع البيان سبب التراجع إلى "انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 3.1 بالمئة، و14.8 بالمئة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، في حين ارتفعت مبيعات البقع الأرضية بنسبة 3.6 بالمئة".

وفي مايو الماضي، قال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن، من يناير إلى حدود 23 مايو الماضيين، بلغ 11 ألفا و749 مستفيدا، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711.

وفي أكتوبر 2023، أعلنت الحكومة برنامجا لدعم الأسر لامتلاك سكن، وانطلقت خلال يناير الماضي.

وخصصت الحكومة دعما ماليا يبلغ 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم (30 ألف دولار)، وتخصيص دعم يبلغ 70 ألف درهم (7 آلاف دولار) لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم (30 ألف دولار) و700 ألف درهم (70 ألف دولار).