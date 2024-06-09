العالم اليوم - العثور على جثة مذيع بريطاني في جزيرة يونانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 01:21 مساءً - أعلن نائب رئيس بلدية جزيرة سيمي اليونانية، اليوم الأحد، العثور على جثة المذيع التلفزيوني البريطاني مايكل موسلي بعد أن ظل مفقودا لأيام.

وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم الشرطة اليونانية في الجزيرة إن جثة يعتقد أنها لموسلي عثر عليها في منطقة أييا مارينا على الجزيرة.

وشوهد مايكل موسلي آخر مرة بعد أن انطلق في نزهة في جو شديد الحرارة على طول طريق ساحلي صخري.

وفور اختفائه اننطلقت الشرطة وخفر السواحل وفريق الإطفاء ومتطوعون يستخدمون طائرة مروحية وطائرات بدون طيار وكلب إنقاذ للبحث في البر والبحر عن المذيع البريطاني.

وعرف موسلي، البالغ من العمر 67 عاما، ببرامجه التلفزيونية والبودكاست الشهير "Just One Thing" على إذاعة بي بي سي راديو 4.