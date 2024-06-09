العالم اليوم - طائرة تابعة لـ"فيرجين غالاكتيك" تنظم رحلة سياحية للفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 01:21 مساءً - قالت شركة فيرجين غالاكتيك التي أسسها ريتشارد برانسون، السبت، إنها نقلت أربعة سائحين إلى حافة الفضاء وعادوا على متن طائرتها الفضائية، في ثاني رحلة لها هذا العام.

ونقلت بعثة غالاكتيك سبعة ركاب من تركيا والولايات المتحدة وإيطاليا إلى ارتفاع حوالي 88.51 كيلومتر في رحلة استمرت ما يزيد قليلا على الساعة. وقالت شركة السياحة الفضائية إن المهمة أقلعت وعادت إلى مطار سبيس بورت أميركا في نيو مكسيكو أمس السبت. وقالت الشركة في بيان إنها تمثل الرحلة التجارية الأخيرة لطائرة فيرجن من طراز في.إس.إس يونيتي الفضائية، إذ تنتج الشركة الآن مركبات فضاء من الجيل الرابع والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة التجارية في عام 2026.

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