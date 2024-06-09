العالم اليوم - غزة.. مقتل 37084 فلسطينيا منهم 274 في مخيم النصيرات أمس

انتم الان تتابعون خبر غزة.. مقتل 37084 فلسطينيا منهم 274 في مخيم النصيرات أمس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 01:21 مساءً - كشفت وزارة الصحة في غزة، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الضحايا جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ247 على قطاع غزة اليوم الأحد، إن العدد الإجمالي ارتفع إلى أكثر من 121 ألف قتيل وجريح.

وقالت الوزارة في تقريرها إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 283 شهيدا و814 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت الوزارة إلى إحصائية "مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مخيم النصيرات يوم أمس (السبت) بلغت 274 شهيدا و698 إصابة منها حالات حرجة".

ونوهت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت صباح اليوم الأحد إن عددا من الفلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بمقتل 3 على الأقل بينهم طفل، ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف صاروخي لشقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة.