الجيش الأمريكي ينفي استخدام الرصيف البحري خلال عمليات "الإنقاذ" الإسرائيلية

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أحمد جودة - القاهرة - نفى الجيش الأمريكي استخدام الرصيف البحري خلال عمليات القوات الإسرائيلية يوم أمس لتحرير رهائن في قطاع غزة.

وقال الجيش الأمريكي إن القوات الإسرائيلية استخدمت المنطقة الواقعة جنوب المرفق، وإن "أي ادعاء من هذا القبيل بخلاف ذلك فهو زائف".

وأكدت الولايات المتحدة أن الرصيف المؤقت على ساحل غزة يستخدم فقط "للأغراض الإنسانية"، معلنة كذلك استئناف إيصال المساعدات الإنسانية للغزيين عبر الرصيف الذي تضرر مؤخرا بسبب عاصفة في نهاية أيار/مايو الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على منصة إكس إنها بدأت مساء السبت "إيصال المساعدات الإنسانية إلى شواطئ غزة.. وتم إيصال ما مجموعه نحو 492 طنا متريا من المساعدات الإنسانية الأساسية لسكان غزة".

هذا وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدد ضحايا القصف الذي استهدف مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، أمس السبت، ارتفع إلى 210 فلسطينيا فضلا عن إصابة 400 آخرين.