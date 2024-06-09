نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر ملاحية بريطانية: تعرض سفينتي شحن لهجمات قبالة عدن باليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مكتب عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) في وقت متأخر السبت، أنه تم الإبلاغ عن حادث ثانٍ على بعد نحو 70 ميلا بحريا (130 كيلومترا)، جنوب غرب عدن باليمن لسفينة تصطدم بـ "مقذوف غير معروف".

وأوضح مكتب عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن الحادث أدى إلى اندلاع حريق.

وقال مكتب عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وإن "السيطرة على الأضرار جارية".

وأضاف المكتب أن السفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.

وكانت شركة أمبري الأمنية البريطانية أعلنت، في وقت متأخر السبت، أن سفينة شحن عامة ترفع علم أنتيغوا وبربودا أُصيبت بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا (154 كيلومترا)، جنوب شرق عدن في اليمن.

وقال مكتب عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنه تلقى تقريرا من على متن سفينة عن وقوع حادث لها على بعد 80 ميلا بحريا (148 كيلومترا)، جنوب شرق عدن.

وأضاف مكتب عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أن السفينة أُصيبت بـ "مقذوف مجهول"، مما أدى إلى اندلاع حريق صغير تم إخماده. وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير وأن السفينة تواصل طريقها.

