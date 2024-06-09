نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و66 مسيرة أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار (المسيرات) والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقاط نشر مشغلي المركبات الجوية دون طيار الهجومية والمرتزقة الأجانب وتجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 131 منطقة".

وأضاف البيان: "سيطرت وحدات مجموعة الشرق "على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زولوتايا نيفا وفريمييفكا وأوكتيابر" في دونيتسك.

وأوضح البيان أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 140 عسكريًا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع ميستا-بي".

وجاء في البيان أيضا أن وحدات من مجموعة "دنيبر" استهدفت تشكيلات لواء الدفاع 121 الأوكراني في منطقة دودشاني بمقاطعة خيرسون.

وأشار البيان إلى أن "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 35 فردًا عسكريًا و4 شاحنات صغيرة ومدفع غفوزديكا ومدفع دي-30".