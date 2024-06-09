نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: غانتس سيعلن استقالته من مجلس الحرب اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، إنه يعتزم الإعلان عن استقالته من مجلس الحرب مساء اليوم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوزير بيني غانتس يعتزم مساء اليوم إعلان استقالته من مجلس الحرب.

ويأتي هذا بعد أن أجل غانتس الاستقالة بسبب عملية الإنقاذ المحتجزين الأربعة من مخيم النصيرات أمس السبت، لكنه أعلن لاحقا أنه سيدلي بتصريحه لوسائل الإعلام اليوم الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس.

وكانت هيئة البث نقلت في وقت سابق عن مقربين من نتنياهو قولهم إنه "عدا عن تغريدته أمس لم يحاول رئيس الوزراء بأي شكل من الأشكال منع حل حكومة الطوارئ"، رغم تقارير سابقة بأن رئيس الوزراء ناشد غانتس ألا يترك حكومة الطوارئ وألا يتخلى عن الوحدة.

ونقلت الهيئة، في وقت سابق أيضا عن غانتس قوله إنه سيجري تقييما للوضع السياسي ويفكر في تأجيل تقاعده بعد "عيد الأسابيع"، وهو اليوم السادس من شهر "سيفان" حسب التقويم العبري، والذي يصادف في مايو أو يونيو.

وقال غانتس ردا على ذلك: "حتى اليوم يجب أن ننظر بمسؤولية إلى كيفية المضي قدما من هنا".

يشار إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا "حزب معسكر الدولة" بقيادة بني غانتس إلى مغادرة حكومة نتنياهو.

