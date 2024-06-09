العالم اليوم - لأول مرة.. أوكرانيا تقصف المقاتلة الروسية الخارقة وتنشر صورة

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة.. أوكرانيا تقصف المقاتلة الروسية الخارقة وتنشر صورة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 03:24 مساءً - أعلنت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية أن القوات الأوكرانية أصابت مقاتلة روسية في قاعدة جوية داخل روسيا، وعرضت صورا التقطتها الأقمار الصناعية التي قالت إنها تؤكد الضربة.

وفي منشور على تيلغرام، لم تحدد الوكالة كيفية استهداف الطائرة الروسية وهي من طراز سو-57، أو وحدة الجيش الأوكراني التي نفذت الضربة.

وأكد مدون عسكري روسي شهير مؤيد للحرب، يعرف باسم "فايتر بومبر"، ويركز على العمليات الجوية، أن التقرير حول استهداف الطائرة المقاتلة صحيح، مشيرًا إلى أنها تعرضت لضربة بواسطة طائرة مسيرة.

وأضافت المخابرات الدفاعية الأوكرانية أن الطائرة كانت متوقفة في مطار يبعد 589 كيلومترا عن الخطوط الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية في أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن استهداف المسيرة الأوكرانية للمقاتلة الشهيرة وهي رابضة على الأرض لا يعني شيئا ينتقص من قدرتها وهل في الجو، إلا أن وصول الضربات الأوكرانية إلى مناطق حساسة يعتقد أنها في مأمن من الاستهداف، يشير إلى تطور نوعي في الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

قدرات سوخوي سو-57