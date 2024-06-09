نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفاو": خطر المجاعة الجماعية في غزة لا يزال قائما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لشؤون التواصل مع روسيا، أوليغ كوبياكوف أن خطر المجاعة الجماعية في قطاع غزة لا يزال قائما.

وقال كوبياكوف إن هذه التوقعات ما زالت قائمة بسبب استمرار الأعمال القتالية التي لها تأثير سلبي على المدنيين. ويمكننا الحديث عن أزمة واسعة النطاق. وغزة حاليا واحدة من أكثر بؤر المجاعة سخونة في العالم، وتكافح الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة للقضاء عليها".

وذكرت صحيفة "إلبايس" الإسبانية نقلا عن موظفين في "منظمة العمل ضد الجوع" غير الحكومية أن نحو 30% من الأطفال دون سن الثانية في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.

كما أكدت منظمة "العمل ضد الجوع" أن قطاع غزة مهدد بتفشي أمراض خطيرة هذا الصيف بسبب مخلفات القمامة وارتفاع درجات الحرارة ما يزيد مأساة السكان الذين يعانون أصلا من نقص الغذاء