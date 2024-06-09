نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بجملة واحدة".. نتنياهو يستبق إعلان غانتس مساء اليوم قراره الانسحاب من الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن احتمال استقالة بني غانتس من الحكومة بعد انتهاء المهلة التي قدمها الأخير بخصوص حرب غزة إنه "حان الوقت للتوقف عن السياسة التافهة".

وجاءت تصريحات نتنياهو اليوم الأحد خلال اجتماع للحكومة وقبل ساعات من الموعد الذي ضربه غانتس لإعلان قراره النهائي بخصوص الاستمرار في حكومة نتنياهو من عدمه.

وقال نتنياهو: "في خضم الحرب، غانتس يريد الاستقالة من الحكومة!.. حان الوقت للتوقف عن السياسة التافهة".

ويجري الحديث هنا عن انتهاء الموعد الأصلي للمهلة التي حددها غانتس لرئيس الوزراء. ومن المنتظر أن يعلن خلال مؤتمر صحفي في الساعة الثامنة اليوم الأحد انسحاب "المعسكر الرسمي" من حكومة الطوارئ التي تعنى بشؤون الحرب على غزة