مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف عن الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن من غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 06:31 مساءً - أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أن السبيل الفعال لإنقاذ جميع الرهائن هو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وقف شامل لإطلاق النار

وأوضح جيك سوليفان :'السبيل الفعال لإنقاذ جميع الرهائن هو التوصل إلى صفقة وفق خطة بايدن التي قبلتها إسرائيل، ونحن ننتظر رد حماس'.

وأضاف :'إذا وافقت حماس على هذه الاتفاقية، سيتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وسيتم إعادة الرهائن إلى منازلهم، وستتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية، وستبدأ حياة أفضل للشعب الفلسطيني.

لذا، نأمل في تنفيذ هذه الصفقة، لأنها الطريقة الأكثر أماناً لإعادة الرهائن إلى بلدهم'.

وقال جيك سوليفان: 'لا أستطيع أن أفهم ما يدور في ذهن حماس، ولكن الحقيقة هي أن العالم بأكمله يتطلع إلى حماس لتقول نعم، لأن هذه هي اللحظة المناسبة، قد يكون هناك وقف لإطلاق النار غدًا، أو حتى اليوم، إذا قالت حماس نعم للاتفاق، لذلك، من وجهة نظرنا، يحتاج العالم إلى مواصلة تعزيز تلك الرسالة بشكل واضح وقوي، ولم نحصل بعد على رد رسمي من حماس حتى الآن، نحن في انتظار ذلك نحن ننتظر أن نسمع من المصريين والقطريين الذين يقومون بدور الوسطاء'.

وأكد جيك سوليفان: 'لدينا مناقشة مفصلة مع نظرائنا الإسرائيليين حول ما يحدث بعد ذلك، ولكننا كنا واضحين أيضًا، كما قلت، من البداية، أن الاستراتيجية العسكرية لهزيمة حماس يجب أن تكون مرتبطة باستراتيجية سياسية وإنسانية ونهاية استراتيجية منطقية، وفي كثير من الأحيان، خلال هذا الصراع، لم نشهد تلك العلاقة الواضحة، وواصلنا تعزيز حاجة إسرائيل إلى القوة، والتأكد من أن لديها استراتيجية شاملة لضمان الهزيمة الدائمة لحماس وضمان يوم أفضل للسلام والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وهذا شيء سنواصل التحدث معهم عنه كل يوم. إنه أمر يتحدث عنه الرئيس مباشرة مع رئيس الوزراء'.

وأضاف سوليفان: 'آمل أنه عندما يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلقاء خطابه أمام الكونجرس في نهاية شهر يوليو، نكون قد تمكنا من تحقيق وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن'.