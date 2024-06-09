وزير الخارجية التركي يزور روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية التركية الأحد أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيتوجه الاثنين والثلاثاء إلى روسيا حيث من المقرر أن يجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ويحضر اجتماع مجموعة "بريكس".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "سيزور وزير الخارجية روسيا يومي 10 و11 يونيو الحالي".

وأوضح البيان: أن "فيدان سيقوم بإجراء لقاءات ثنائية مع المسؤولين الروس بموسكو غدا الاثنين، كما سيحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول بريكس المزمع عقده في 11 يونيو بمدينة نيجني نوفغورود الروسية".

ووفقا لبيان الخارجية التركية ستتم خلال الزيارة مناقشة آخر المستجدات في أوكرانيا وغزة وسوريا وليبيا وجنوب القوقاز.

وخلال زيارة وزير الخارجية التركي لموسكو سيتم إيلاء اهتمام خاص "للتعاون الاقتصادي" بين موسكو وأنقرة. وأكد البيان الصادر عن الوزارة التركية أن "الرغبة المشتركة للطرفين في زيادة الاستثمارات المتبادلة مستمرة".، كما أشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده ترغب بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مؤكدا أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في نيجني نوفغورود.

ورحب الكرملين برغبة تركيا في الانضمام لمجموعة "بريكس"، مؤكدا أن الأمر سيكون مطروحا على جدول أعمال قمة المجموعة المقبلة، ودعيت عشرون دولة للمشاركة في هذا الاجتماع بينها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وتركيا.

وسيتوجه وزير الخارجية التركي إلى روسيا آتيا من الدوحة حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الأحد على هامش "حوار استراتيجي رفيع المستوى للتعاون بين تركيا والخليج" حسبما ذكرت الوزارة على منصة اكس.

وتأتي رغبة تركيا في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية على خلفية تجميد الاتحاد الأوروبي مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد منذ عام 2018 بسبب خلافات شديدة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي