نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف الطائرة المسيرة "شاهين" خلال عرض عسكري مهيب بمناسبة اليوبيل الفضي للملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والملكة رانيا العبدالله الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي.

ولدى وصول الملك إلى موقع الفعالية الوطنية،مساء اليوم الأحد، متوسطا الموكب الأحمر احتفالا باليوبيل الفضي، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة الملك.

واصطف حرس الشرف في الميدان الرئيسي لتحية جلالة الملك، فيما عزف السلام الملكي بعد دخول جلالة الملك عبدالله وجلالة الملكة رانيا العبدالله.

ونفذت طائرات سلاح الجو الملكي الاردني استعراضا في سماء العاصمة عمّان، قبيل بدء العرض العسكري.

وبدأ العرض العسكري بموسيقات القوات المسلحة، ثم تقدمت الأعلام والرايات الوطنية، ثم تلتها وحدات الشرطة الملكية مشكلة الرقم 25، وتبعتها الخيالة والهجانة وباقي صنوف ومرتبات القوات المسلحة والأمن العام.

وتم الكشف خلال العرض العسكري عن عدد من الأسلحة العسكرية والمعدات المتطورة ومن بينها الطائرة المسيرة "شاهين" ‏التي يمكنها التحليق لمدة 24 ساعة والتعامل مع أهداف ثابتة، جاء ذلك خلال العرض العسكري لليوبيل الفضي باعتبارها سلاحًا استراتيجيًا للأردن، بالاضافة إلى عدد من الطائرات العسكرية التي دخلت الخدمة حديثا وخلال سنوات قليلة ماضية.