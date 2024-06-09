العالم اليوم - بوتين يلتقي نجل قديروف قبل زواجه 

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 10:21 مساءً - كشف الزعيم الشيشاني رمضان قديروف عن دعوة خاصة تلقاها نجله إيلي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لتهنئته بمناسبة زفافه المنتظر.

وشارك قدروف على قناته بـ"تليغرام"، صور تجمع نجله والرئيس الروسي، حيث هنأه وقدم له بعض النصائح قبل الزواج.

وقال قديروف أن هناك حدث مهم لا ينسى في حياة إيلي قديروف حفيد الرئيس الأول لجمهورية الشيشان، بطل روسيا أحمد قديروف، حيث تمت دعوته إلى اجتماع شخصي مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف الزعيم الشيشاني: "إن الرئيس بوتين تحدث مع نجله في اجتماع خاص عن كيفية أن يصبح مفيداً للبلاد، وحول الدور المهم الذي يلعبه الشباب في مستقبل روسيا".

وأكد أن اللقاء ألهم ابنه وحفزه بشكل كبير، كما شكر بوتين نيابة عن عائلة قديروف والشعب الشيشاني لدعمه طريق نجله.