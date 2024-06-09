نتنياهو بعد استقالة جانتس: ليس هذا الوقت المناسب للانسحاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 10:28 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذا ليس هذا الوقت المناسب للانسحاب بل وقت توحيد القوى، وذلك تزامنا مع إعلان عضو مجلس الحرب بيني جانتس استقالته.

وتابع نتنياهو: "سنستمر حتى النصر وتحقيق جميع أهداف الحرب وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس".

استقالة بيني جانتس من حكومة الطوارئ الإسرائيلي

ومنذ قليل، أعلن بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الانسحاب من حكومة دولة الاحتلال قائلا: "ننسحب من هذه الحكومة لأن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي".

وفي وقت سابق من اليوم، زعم نتنياهو أن دولة الاحتلال تقاتل في 7 ساحات ضد حماس، وحزب الله، والحوثيين، والميليشيات في العراق وسوريا، وإيران، وضد المحكمة الجنائية الدولية أيضا”، مطالبا القوى الإسرائيلية بـ”بالتماسك الداخلي”.

نتنياهو يتحدث عن صفقة تبادل أسري

وفيما يتعلق بصفقة الرهائن، قال نتنياهو: “لم تكن هناك صفقة رهائن، لأننا لن نتخلى عن استكمال أهداف الحرب. ملتزمون النصر المطلق وإعادة المختطفين، وأيضا ملتزمون ضمان مستقبلنا الذي لن يحصل إذا أحنينا رؤوسنا”.