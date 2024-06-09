ليبرمان: حان الوقت لتشكيل ائتلاف صهيوني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 10:28 مساءً - قال زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' أفيجدور ليبرمان، اليوم الأحد، إن إعلان الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس انسحابه من الحكومة جيد وحتى لو جاء متأخرا فهو خير من عدمه، مؤكدا أنه حان لتشكيل ائتلاف صهيوني.

حان الوقت لتشكيل ائتلاف صهيوني

ودعا الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، قادة الأحزاب إلى الوقوف بجانبه من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية صهيونية، لافتا إلى أن الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية المتعلقة بحرب غزة.

ووجه جانتس رسالة لعائلات الأسرى قائلا: 'إننا أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائهم'، مؤكدا أن الثمن في الحرب أليم وأن كثر من 1000 عائلة دفعت ثمنا باهظا.

وأكد جانتس، أنه سيواصل دعمه لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الأمن، مشددا على ضرورة تحقيق تقدم في جبهة الشمال مع لبنان.