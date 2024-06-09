نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقالة جديدة تهز حكومة الاحتلال المؤقتة.. من المستقيل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الوزير حيلي تروبير المنتمي لحزب معسكر الدولة استقالته من الحكومة، وذلك عقب استقالة جانتس وآيزنكوت.

كان عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، أعلن مساء اليوم الأحد، انسحابه من حكومة الطوارئ.

وقال آيزنكوت في رسالة استقالة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "قرارات الحكومة وقراراتك شخصيا يتم اتخاذها لاعتبارات سياسية"، مضيفا "مجلس وزراء الحرب برئاستك امتنع عن اتخاذ قرارات مهمة كانت لتحقيق أهداف الحرب وتحسين الوضع الاستراتيجي لإسرائيل".وأكد آيزنكوت في رسالته لنتنياهو، أن "مجلس وزراء الحرب برئاستك امتنع عن اتخاذ قرارات مهمة كانت لتحقيق أهداف الحرب مما أضر بالوضع الأمني والاستراتيجي للدولة، موضحا أنه سيواصل دعم أي قرار صائب للحكومة يصب في مصلحة الدولة.تأتي استقالة آيزنكوت بعد وقت قصير من استقالة الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس للأسباب نفسها.