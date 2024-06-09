العالم اليوم - نتانياهو لـ غانتس: الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يونيو 2024 11:18 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد لعضو حكومة الحرب المستقيل بيني غانتس إن "الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة".

وكتب نتانياهو في رسالة عبر منصة "إكس" "بيني الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة، إنه وقت توحيد قوانا".

وتأتي تصريحات نتنياهو مباشرة بعد إعلان بني غانتس استقالته من مجلس الحرب والتي كان من المتوقع أن تتم أمس السبت لكن عملية تحرير 4 رهائن من مخيم النصيرات في غزة أخرتها.

وقال غانتس في مؤتمر صحفي إنه "يترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل"، مضيفا أنه سيعود إلى صفوف المعارضة وسيدعم أي قرار مسؤول.

وأضاف غانتس "ننسحب من هذه الحكومة لأن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي".

وأكد أنه مع مصلحة إسرائيل "لا مع مصلحة نتنياهو الشخصية وبابي سيظل مفتوحا أمام أي حزب صهيوني مستعد للمساعدة في تحقيق النصر على أعدائنا وضمان سلامة مواطنينا".