العالم اليوم - فيديو لأغرب درس خصوصي في مصر.. ووزارة الشباب والرياضة تتدخل

انتم الان تتابعون خبر فيديو لأغرب درس خصوصي في مصر.. ووزارة الشباب والرياضة تتدخل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 01:21 صباحاً - أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، مساء الأحد، بيانا بخصوص مقطع فيديو لأحد المدرسين قام باستئجار صالة حسن مصطفى الرياضية، لإعطاء المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة.

وقال البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة: "في ضوء واقعة تأجير صالة حسن مصطفى، وبسبب عدم الرجوع للوائح المنظمة لتنمية الموارد بالهيئات الشبابية والرياضية، تقرر إيقاف المسؤولين عن الصالة لحين انتهاء التحقيقات".

وأضاف البيان أن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أعلن قرار الوزارة بإحالة المسؤولين عن الصالة الواقعة في السادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية".

وتابع البيان أن القرار جاء على إثر "السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح الأحد، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور".

وأثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دهشة المتابعين خاصة مع الحضور الكبير للطلاب بجانب عدم وجود وقائع سابقة حول فتح أبواب الصالة المغطاة لإعطاء دروس تعليمية.