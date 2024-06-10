العالم اليوم - ردا على دعاية مكبرات الصوت.. شقيقة الزعيم كيم تهدد سول

انتم الان تتابعون خبر ردا على دعاية مكبرات الصوت.. شقيقة الزعيم كيم تهدد سول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 02:18 صباحاً - حذّرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سول من "رد جديد" ومن "وضع خطير للغاية" بعد أن استأنف الجنوب البث الدعائي عبر مكبرات الصوت بالقرب من الحدود الأحد حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

وقالت كيم يو جونغ أحد المتحدثين الرئيسيين باسم النظام، إنه "إذا اختارت كوريا الجنوبية الانخراط في إلقاء المنشورات والاستفزازات بمكبرات الصوت عبر الحدود، فمن دون شك ستشهد ردنا الجديد" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت أن البث عبر مكبرات الصوت الذي استأنفه الجنوب الأحد بعد أسابيع من إرسال مناطيد مليئة بالقمامة عبر الحدود من الشمال، "مقدمة لوضع خطير للغاية".

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي، يوم السبت، باستئناف الجارة الشمالية إطلاق بالونات القمامة، وذلك بعد يومين من قيام نشطاء في سول بإطلاق بالونات خاصة بهم لتوزيع منشورات دعائية في الشمال.

وتصاعدت العداوات بين الكوريتين مؤخرا بسبب قيام كوريا الشمالية بإطلاق مئات البالونات التي تحمل الروث والقمامة باتجاه كوريا الجنوبية، احتجاجا على حملات المنشورات المدنية السابقة المنطلقة من الجنوب.

وردا على ذلك، علقت كوريا الجنوبية اتفاق تخفيف التوتر مع كوريا الشمالية لاستعادة الأنشطة العسكرية على الخطوط الأمامية.

وتعد عمليات إطلاق البالونات التي قامت بها كوريا الشمالية يوم السبت الثالثة من نوعها منذ الثامن والعشرين من مايو.