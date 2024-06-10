نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعارضة الاشتراكية في البرتغال تفوز بانتخابات أوروبا‎ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المعارضة الاشتراكية نتائج الانتخابات الأوروبية في البرتغال، متقدمة بفارق طفيف على الائتلاف الحكومي اليميني المعتدل الذي فاز بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية المبكرة في مارس الماضي، وفق النتائج الرسمية شبه الكاملة.

وبحسب النتائج التي شملت جميع الدوائر الانتخابية، حل حزب "تشيغا" اليميني المتطرف في المركز الثالث بحصده 9،8% من الأصوات، وهي نتيجة أدنى بكثير عن حصيلته في الانتخابات التشريعية (18%).

وتلاه بفارق طفيف "الحزب الليبرالي" الذي حل رابعًا في الانتخابات العامة في مارس.

وتصدرت قائمة الاشتراكية مارتا تيميدو، وزيرة الصحة السابقة خلال جائحة "كوفيد"، النتائج بنسبة 32،1% من الأصوات، مقابل 31،1% لمرشحي الائتلاف الحكومي الذين يقودهم الصحفي سيباستياو بوغالهو (28 عامًا).

ووضعت الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس حدًا لثمانية أعوام من حكم الاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء السابق أنطونيو كوستا الذي استقال في نوفمبر، بعد اتهامه باستغلال النفوذ.

وكان ائتلاف يميني بقيادة رئيس الحكومة الجديد لويس مونتينيغرو، قد فاز بفارق ضئيل جدًا على الاشتراكيين، ولا يتمتع بغالبية في البرلمان، ويتعين عليه التفاهم مع المعارضة الاشتراكية واليمين المتطرف.

ولإقناع الناخبين قبل الانتخابات الأوروبية، أعلنت الحكومة حزمًا من التدابير في مجالات مثل الصحة والضرائب والهجرة.

وقال مونتينيغرو الأحد بعد تهنئة الحزب الاشتراكي على فوزه: "أدرك، بصفتي زعيمًا لهذا الائتلاف، أننا لم نحقق هدفنا".