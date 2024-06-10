العالم اليوم - بيانات الوظائف الأميركية تنعش الدولار وتثقل كاهل النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 06:24 صباحاً - تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي في تعاملات الاثنين المبكرة، متأثرة بارتفاع الدولار إذ ارجئت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في أعقاب بيانات وظائف أميركية قوية الجمعة.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0036 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 79.58 و75.49 دولار للبرميل على الترتيب، بحسب أرقام رويترز.

وأظهرت بيانات الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة كان أكثر من المتوقع في الشهر الماضي، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة وأدى إلى ارتفاع الدولار.

ويزيد صعود الدولار تكلفة شراء السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط لحائزي العملات الأخرى.

كما تعرض اليورو لضغوط، مما يعكس حالة الضبابية في منطقة اليورو، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو بعد خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام حزب مارين لوبان المنتمي لليمين المتطرف.

وتركز الأسواق أيضا على اجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان هذا الأسبوع.

وتكبد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن تؤدي خطة لتقليص تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+ بدءا من أكتوبر إلى زيادة المعروض العالمي.

وفي الشرق الأوسط، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن هناك تقدما في المحادثات مع مسؤولي إقليم كردستان وممثلي الشركات العالمية العاملة هناك للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي الذي كان يمر عبره نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.