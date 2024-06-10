واشنطن تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع لوقف إطلاق النار بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 08:25 صباحاً - دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار معدل بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنّ المقترح من شأنه أنّ يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح المحتجزين.

وأشارت إلى أنّ إسرائيل "قبلت" المقترح ولدى مجلس الأمن الفرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة حركة حماس لقبوله.

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترحًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كشف عنه الرئيس جو بايدن وحثت حماس على الموافقة على الاتفاق المقترح.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إنّ العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة.

ومشروع القرار يرحب بالاتفاق الجديد الذي أعلن عنه في 31 مايو، ويدعو حماس إلى قبوله بالكامل وتنفيذ شروطه دون تأخير أو شروط.

وعرض بايدن الجمعة الماضي، ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء النزاع الدامي في غزة على 3 مراحل، تتضمن وقفًا لإطلاق النار، وتحرير جميع المحتجزين، وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة دون وجود حماس في السلطة.