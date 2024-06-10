العالم اليوم - الياه سات تتعاقد مع إيرباص لتصنيع قمرين صناعيين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 09:24 صباحاً - أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن تعاقدها مع شركة إيرباص، لتصنيع قمريها الصناعيين للاتصالات "الياه 4" و"الياه 5".

يأتي هذا التطور الهام في أعقاب منح الياه سات تفويضا لشركة إيرباص في الربع الثاني من العام 2023 بالمضي قدما في بدء الأنشطة الأولية المتعلقة ببرنامج القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، كما يأتي في أعقاب حصول الشركة على أمر تكليف من الحكومة الإماراتية في الربع الثالث من العام الماضي بقيمة 18.7 مليار درهم أي ما يعادل 5.1 مليار دولار لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والخدمات المدارة والتي ستتم بصورة أساسية من خلال هذين القمرين الجديدين.

ومن المقرر أن تصمم شركة إيرباص وتصنع القمرين الصناعيين استنادا إلى منصة "يوروستار نيو"، بحيث يتمتع كل منهما بحمولات يمكن إعادة ضبطها بمرونة تامة أثناء وجود القمرين في المدار ما يوفر إمكانية إعادة ضبط منطقة التغطية والقدرة والتردد لتلبية أية متغيرات في متطلبات الاستخدام.

وتقدر التكلفة الإجمالي لبرنامج الياه 4 والياه 5 بما يقارب 3.9 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، ويشمل ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية للعمليات الأرضية وترتيبات الإطلاق والتأمين.

وسيتم تمويل البرنامج بداية من اعتمادا على موارد الياه سات الذاتية، وذلك لحين استلام دفعة مقدمة من الحكومة الإماراتية قيمتها 3.7 مليار درهم (حوالي مليار دولار).