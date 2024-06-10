العالم اليوم - استقالة غانتس.. إسرائيل في "مأزق استراتيجي عميق"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 09:24 صباحاً - الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس يعلن انسحابه من مجلس الحرب الإسرائيلي بعد أن وجه اتهامات لنتنياهو بسوء إدارة ملف الحرب في غزة.

غانتس كان قد أمهل نتنياهو ثلاثة أسابيع لتغيير سياساته ووضع استراتيجية واضحة لمرحلة الحرب وما بعدها وإلا فأنه سيستقيل من مجلس الحرب.

وقال غانتس إن الحرب ستستمر لسنوات وأنه لا يضمن انتصارا سهلا وسريعا، مضيفا أن الانتصار الحقيقي يتمثل بإعادة المخطوفين وأن النصر العسكري ليس كافيا، ولكن يجب الانتصار دبلوماسيا.

ودعا غانتس لانتخابات جديدة وطالب بفتح تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.

وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق اليوم إن غانتس يريد الاستقالة من المجلس في خضم الحرب، مشددا على أن الوقت قد حان للتوقف عن السياسة التافهة على حد تعبيره.

ما هي تداعيات هذه الاستقالة؟

وصرح الوزير السابق والمحاضر في الجامعة العبرية، شمعون شطريت، لغرفة الأخبار على "دوت الخليج" بأن استقالة الوزير غانتس جاءت نتيجة شعوره بعدم تأثيره الفعلي على القرارات التي يتخذها المجلس المصغر.

تتزايد الانتقادات في الأوساط السياسية بشأن استمرار بقاء غانتس وآيزنكوت في الحكومة.

تُعبِّر استقالة غانتس عن توسع في المعارضة تجاه حكومة نتنياهو، بالمقارنة مع الوضع السابق.

جميع الحدود والقيود أصبحت غير موجودة حالياً، اليسار، المركز، والوسط هم الآن في وضع مختلف ويشكِّلون معسكراً واحداً يختلف في سياساته عن نتنياهو.

هناك تيارات معارضة لرئيس الوزراء نتنياهو داخل الساحة السياسية في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تواجه البلاد أزمة كبيرة فيما يتعلق بتجنيد طائفة الحريديم المتدينة اليهودية.

كيف ستؤثر في حكومة نتنياهو؟

من جهته، أشار عضو الكنيست السابق ورئيس معهد إميل توما للدراسات،الدكتور عصام مخول، أنه يتفق مع تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن استقالة غانتس الذي وصفَ قرار الخروج من الحكومة بـ "التافه".

لم يطرح غانتس، رؤية أو نهجاً سياسياً مميزاً يتمايز عن تلك التي رسمها نتنياهو.

لم يقدم غانتس خطابًا يختلف بشكل جوهري ولم يتحلَّ بالجرأة لطرح موقف سياسي حقيقي يتناسب مع ضرورة تقديم بديل لسياسات الحرب والتدمير والاستعراضات العسكرية التي انتهجها نتنياهو.

لا توجد منطقة وسطى بين حكومة يتميز جوهرها الأساسي بالطابع الفاشي والدعوة إلى الحسم العسكري لحل القضية الفلسطينية قبل بداية الحرب.

دخول غانتس إلى الحكومة لم يقدّم نهجاً أكثر اعتدالاً، بل جاء لينفّذ السياسات التي يطرحها نتنياهو، والذي يقود تلك المواقف المتشددة ضمن هذه الحكومة.

جاء قرار انسحاب غانتس من الحكومة في وقت متأخر، بين ستة أو سبعة أشهر.

يُعتبر غانتس عنصرا هاما للإدارة الأميركية داخل حكومة نتنياهو، حيث يمثل غانتس المجال الذي تعبر من خلاله الإدارة الأميركية عن انتقاداتها لحكومة نتنياهو، وذلك دون أن ترفض استمرار الحرب أو تدين المجازر المرتكبة.

تكمن أهمية استقالة غانتس في جانبين رئيسيين: الأول ، أن يؤدي ذلك إلى تبنّي فكرة الدعوة إلى الانتخابات القادمة في الخريف، ثانيًا ، قد يشهد الوضع تغييرات في حال حدوث تصدعات داخل الائتلاف الحاكم بشأن قضية صفقة تبادل الأسرى. يتجلى هذا الاحتمال من خلال انضمام أو انسحاب بعض الأحزاب الحريدية المتشددة التي تختلف مع موقف نتنياهو الرافض لوقف القتال وإصراره على الحسم العسكري للمسألة.

، أن يؤدي ذلك إلى تبنّي فكرة الدعوة إلى الانتخابات القادمة في الخريف، ، قد يشهد الوضع تغييرات في حال حدوث تصدعات داخل الائتلاف الحاكم بشأن قضية صفقة تبادل الأسرى. يتجلى هذا الاحتمال من خلال انضمام أو انسحاب بعض الأحزاب الحريدية المتشددة التي تختلف مع موقف نتنياهو الرافض لوقف القتال وإصراره على الحسم العسكري للمسألة. استقالة بيني غانتس لن تكون ذات تأثير كبير، إذ فقد غانتس ثقله السياسي خلال فترة مشاركته في الائتلاف الحاكم.

ما يميز الحالة الإسرائيلية هو وقوعها في مأزق استراتيجي عميق، لا توجد له حلول فعالة سوى إيجاد مخرج للشعب الفلسطيني من الأزمة التي أوقعتهم فيها إسرائيل منذ عام 1948 وحتى اليوم.

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، خلال مداخلته في غرفة الأخبار، إلى أن استقالة غانتس تُعد بمثابة زلزال سياسي لإسرائيل، يعيدها إلى وضع 6 أكتوبر بما يشمله من تصدعات وانقسامات وإمكانية الحديث عن حرب أهلية.