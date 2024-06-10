العالم اليوم - مصر.. بيان من هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة في عيد الأضحى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 10:21 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أنه اعتبارا من الثلاثاء، يطرأ ارتفاع تدريجى على درجات الحرارة، بسبب تأثر البلاد بـ موجة حارة ساخنة تبلغ ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت.

وكشفت خرائط الطقس أن السواحل الشمالية لا زالت تحتفظ بالأفضلية خلال تلك الفترة، حيثُ تتراوح درجات الحرارة 27 درجة مئوية وتصل 35 درجة خلال الموجة الحارة وتحديدا يوم الجمعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس في محافظات الدلتا، مشيرة أنها ثانى الأماكن تأثُرًا بتلك الموجة الشديدة الحرارة، حيثُ تصل درجات الحرارة في ذروتها إلى 43 درجة الجُمعة القادمة.

حالة الطقس في عيد الأضحى

أما بشأن حالة الطقس في عيد الأضحى المبارك 2024، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 41 درجة مئوية أول أيام عيد الأضحى، يليها انخفاض مع مُفترق أسبوع العيد والأسبوع التالي.

بينما محافظات شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة في أقصى حالاتها إلى 45 درجة الجُمعة القادمة مع انخفاض طفيف أول أيام العيد، أما جنوب الصعيد تتخطى فيها درجة الحرارة 45 مئوية تحت أشعة الشمس.