العالم اليوم - بورصة طوكيو ترتفع بدعم من أسهم القطاع المالي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 11:18 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، الاثنين، مع صعود الأسهم المرتبطة بأنشطة التصدير بدعم من ضعف الين عقب بيانات وظائف أميركية جاءت أقوى من المتوقع، في حين عزز ارتفاع العوائد محليا أسهم القطاع المالي.

وصعد المؤشر نيكي بنسبة 0.92 بالمئة إلى 39038.16 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 23 مايو أيار، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 2782.49 نقطة.

وأثار الصعود غير المتوقع في بيانات الوظائف الأميركية مخاوف من احتمال انتظار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وقتا أطول لخفض أسعار الفائدة، مما دعم ارتفاع الدولار.

وجرى تداول الدولار عند نحو 157.07 ين خلال الجلسة مما عزز أداء الأسهم المرتبطة بالتصدير، ومنها سهم تويوتا موتور الذي ربح 1.7 بالمئة مستفيدا من تراجع العملة المحلية.

وربحت أسهم البنوك وشركات التأمين بقيادة داي-إيتشي لايف هولدنجز الذي صعد 3.6 بالمئة بعد نمو عوائد السندات الحكومية اليابانية مقتفية أثر نظيراتها الأميركية بعد تقرير الوظائف.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 179 سهما قبل قرارات السياسة النقدية المتوقعة هذا الأسبوع من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان المركزي.