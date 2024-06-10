سفير روسيا بالقاهرة:الغرب حملة عسكرية ضدنا ويهددنا بصوت عالٍ بالتدمير ويلجأ إلى الهجمات الإرهابية بمساعدة أتباعه

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أحمد جودة - القاهرة - ألقى سفير روسيا الاتحادية في جمهورية مصر العربية جيورجي بوريسينكو، كلمة بمناسبة عيد روسيا الوطني.

وقال بوريسينكو: “أعزائي المواطنين الروس المقيمين في مصر، أيها أصدقائي المصريين الأعزاء، في 12 يونيو لكل سنة تحتفل روسيا بالعيد الوطني الرئيسي. ويرتبط تأريخ هذا العيد بالتحولات واسعة النطاق التي مرت بها بلادنا في أوائل التسعينيات ومع ذلك، فقد تم انشاء الدولة الروسية منذ ما يقرب من 12 قرنا وهي شهدت خلال هذه الفترة العديد من التحولات واصلت في النمو بشكل أقوى، على الرغم من محاولات الغزاة المختلفة لتمزيقها وتدميرها بالكامل”.

وأضاف أن الغرب يشن الآن مرة أخرى حملة عسكرية ضدنا ويهددنا بصوت عالٍ بالتدمير ويلجأ إلى الهجمات الإرهابية بمساعدة أتباعه، وأن سبب رئيسي لذلك هو أن الغرب خائف جدا من روسيا التي لا تريد أن تطيعه وتعترف بتفوقه وتدافع روسيا بحزم عن مصالحها وقيمها التقليدية للبشرية وتدعو إلى تشكيل النظام العالمي العادل على اساس المساواة بين الأمم وتدعو كما إلى عدم وجود الانحطاط الأخلاقي الذي يوجد في الغرب والذي تريد الدول الغربية أن تنشره في العالم كله.

وتابع: “اليوم يقاتل جنودنا على الجبهة الاوكرانية ليس من أجل بلادهم فحسب وبل من أجل مستقبل أفضل لأغلبية العالم. إنهم يحررون الأراضي الروسية التي استولى عليها القوميون الأوكرانيون ورعاتهم من كتلة الناتو العدوانية ويقاتلون لتخليص شعوب أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية من الهيمنة الغربية التي سببت لهم معاناة هائلة من خلال الاستعمار وأدت إلى ظهور النازية وتهدف الآن إلى فرض إرادة الولايات المتحدة على الجميع”.



وقال: "نحن نفهم أنه في المستقبل سنواجه الكثير من الصعوبات والتجارب الجديدة لأن العدو يزيد من الضغوط العسكرية والاقتصادية والدعائية وغيرها علينا، ومع ذلك، فإن روسيا تشعر بتضامن معها من قبل شعوب ذات التفكير المتشابه في جميع القارات ومن بينها مصر. ونتمسك مع مصر بنفس المواقف من العديد من المشاكل الدولية، بما في ذلك تحقيق استقلال فلسطين التي عانت طويلا وتتطور روسيا العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر. وابتداء من هذا العام أصبحنا شركاء في مجموعة البريكس التي ينمو نفوذها العالمي بشكل

مطرد".

وأوضح تن الحق مع روسيا وأهنئ من كل قلبي جميع أصدقاء روسيا بمناسبة عيدها الوطني وأتمنى لكم انتصارات جديدة!.