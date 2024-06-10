العالم اليوم - الذهب يستقر بعد بيانات أميركية وتعليق الصين لعمليات الشراء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 01:21 مساءً - استقرت أسعار الذهب، الاثنين، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات وبيانات الوظائف الأميركية القوية التي قلصت الآمال في خفض وشيك لمعدلات الفائدة.

تحركات الأسعار

ظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير عند 2296.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2313.30 دولار.

وهبط الذهب يوم الجمعة 3.5 بالمئة في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر 2020 بعد أن جاء تقرير الوظائف الأميركي أقوى من المتوقع فضلا عن تعليق المركزي الصيني في مايو عمليات شراء استمرت 18 شهرا من أجل تعزيز الاحتياطيات.

وتراجعت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة في سبتمبر إلى 50 بالمئة تقريبا من نحو 70 بالمئة قبل بيانات الوظائف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 29.58 دولار للأونصة، كما زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 973.40 دولار وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 914.21 دولار.