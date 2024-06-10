نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استئناف الولايات المتحدة إنزال المساعدات جوًا في شمال قطاع غزة. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الأميركي أن طائرة شحن أميركية أسقطت أكثر من 10 أطنان مترية من الحصص الغذائية في شمال غزة الأحد، بعد أن كانت هذه الشحنات معلقة بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة.

ويحتاج سكان غزة بشكل ماس إلى المساعدات الإنسانية بعد مرور 8 أشهر من الصراع المدمر. وقد تحولت الولايات المتحدة إلى توصيل هذه المساعدات جوًا وبحرًا بسبب تأخر إسرائيل في عمليات الإدخال عبر البر.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان أن عملية الإنزال الجوي قدمت "مساعدة إنسانية حيوية في شمال قطاع غزة". وأوضحت أن الولايات المتحدة قد أسقطت جوًا أكثر من 1050 طن متري من المساعدات الإنسانية حتى الآن، بالإضافة إلى المساعدة التي تم توفيرها عبر البحر عبر الممر اللوجستي المشترك.

وأشارت "سنتكوم" إلى أن عمليات الإنزال الجوي تشكل جزءًا من جهد مستمر، مع التخطيط لعمليات تسليم جوي مستقبلية.

من ناحيته، أوضح نائب قائد "سنتكوم" براد كوبر يوم الجمعة أن هذه العمليات تم تعليقها بسبب الأحداث التي جرت في شمال القطاع، لكن من المتوقع استئنافها قريبًا.